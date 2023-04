Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 25 de abril de 2023, p. 7

Ante la falta de consenso, la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedó fuera del presente periodo de sesiones –que concluye el próximo domingo–, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier.

Anticipó que este martes se someterá al pleno el dictamen de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, de la cual sólo se realizaron dos parlamentos abiertos, de siete programados.

Movimiento Ciudadano advirtió que Morena y sus aliados pretenden dar un albazo para aprobar dicha iniciativa. El alcance de este proyecto merece un diagnóstico exhaustivo , expuso la bancada.

El anteproyecto de dictamen para expedir la nueva ley de ciencias tiene como base la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y está encaminada a asegurar que el conocimiento no tenga fines mercantilistas, sino que sea puesto invariablemente al servicio del pueblo de México, y su uso, aprovechamiento y explotación estén sujetos al interés público.

Incluye otras iniciativas en la materia y fue enriquecido con propuestas presentadas en los dos parlamentos abiertos celebrados. Da respuesta a algunas inquietudes expresadas por la comunidad científica y académica, como abrir mayor número de espacios para su participación en los órganos de decisión.