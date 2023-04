–Mi escenario es ganar. No está en mi perspectiva decir nos robaron la elección , en posición de víctima. Respetaré la decisión y lo que avale el Instituto Electoral y espero que ellos hagan lo mismo.

–¿Para usted los resultados deben ser no sólo legales, sino también creíbles?

–Hay buenas noticias, avanzamos bien. Todas las tendencias son favorables, vamos subiendo. Nunca he creído que las encuestas digan cómo quedará la elección, pero sí permiten tomar decisiones estratégicas y en todas notamos este crecimiento.

Yo no incito al fraude. Los priístas lo que saben hacer, porque no son novatos, es tocar puertas, hacer activismo, defender elecciones y cuidar casillas. El llamado es a eso, a que salgan a hacer lo que saben hacer , ataja.

Del Moral Vela aclara –y lo expresa también en sus mítines–, que no se trató de un llamado a cometer irregularidades.

En días recientes se difundió un video donde se escucha a la candidata decir a los priístas en una concentración: Hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta .

–Si la pregunta es si voy contra un sistema, sí. ¡Sí, claro! No es la estructura de un partido contra otra, sino de Alejandra contra Delfina (Gómez) y sus jefes.

–Le ayuda a la sociedad mexiquense y, si es así, a la campaña.

“Me llama mucho la atención que me pregunten si el gobernador me ayudará o si me dejará sola. Le tengo un altísimo respeto al gobernador, un gran cariño a mi amigo Alfredo, pero tengo mi propia historia, mi propio camino.

“Si una de las preguntas es ‘¿se va a meter?’ ¡Qué bueno que no se meta! Estaría cometiendo una ilegalidad y espero que todas las autoridades hagan lo mismo y respeten la ley.”

–En el debate, la candidata de Morena expresó: es hora de decirle adiós al PRI en el estado de México . ¿Qué responde?

–Me da mucho gusto que hasta ella reconozca que el primer gobierno de coalición en el país será en el estado de México. Habrá alternancia política: seré la primera gobernadora del primer gobierno de coalición.

–Pero encabezada por el PRI, que siga como partido dominante en el estado.

–El PRI abrirá la puerta a un gobierno que permita la pluralidad. No necesitamos pensar igual para trabajar juntos por el bien del estado.

–¿A qué se refiere con herencias a proteger ?

–Lo dije en el debate y lo creo: en ninguno de los cargos que han tenido –y Morena ya ha gobernado casi todos los municipios– han dado buenos resultados. Destruyen por no ser del mismo color que ellos. A la gente no le importa si somos de izquierda o de derecha, sino los buenos resultados.

Escuelas de tiempo completo y salario familiar

Alejandra del Moral resalta que entre sus propuestas que los ciudadanos toman con mayor interés están la de retomar el programa de Escuelas de Tiempo Completo y de estancias infantiles, financiadas con presupuesto estatal.

“Le vamos a entrar al tema del agua y al de seguridad, con 10 mil policías de género, que todas las mujeres tengan en su teléfono la aplicación de la Red Naranja, para sentirnos comunicadas, protegidas y apoyadas entre nosotras mismas.

“Tenemos que aprender a hacer comunidad y eso pasa por el rescate de espacios públicos, por cultura con cinetecas, conservatorios y museos, por deporte y medio ambiente.

“En el país vivimos los índices más altos de violencia y eso pasa por problemas de polarización, de falta de oportunidades y cuando hablamos en la campaña de ‘Unir es resolver’ es porque si sumamos esfuerzos y talentos podemos hacer que las cosas funcionen.”

También plantea la aspirante que el actual Salario Rosa, que apoya a mujeres, se transforme en Salario Familiar, con una asignación de 3 mil pesos bimestrales para cada familia. Si una persona es sola, pero tiene mascotas, contará con su salario familiar , añade.