Señaló que aún no hay una fecha definida para el encuentro con los funcionarios; puede ser esta semana o en las primeras de mayo, pues el 19 de este último mes es la fecha límite que tiene el Ejecutivo federal para informar sobre las tareas de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.

Damián Zepeda, senador del Partido Acción Nacional, acusó que hay resistencias del gobierno para rendir cuentas. Dijo entender el tema de las agendas, pero el Senado tiene una investidura, una responsabilidad y no es un ejercicio de cuando quieran, sino de rendición de cuentas derivado de una reforma constitucional.

No es un buen indicador no haber podido tener el encuentro con el gabinete de seguridad, subrayó, al manifestar su interés en que se retomen las comparecencias de los funcionarios a la brevedad, no sólo en la comisión bicameral, sino también ante el pleno del Senado.

Por lo demás, Zepeda se congratuló de que se esté trabajando en la comisión, pues se aprobó su plan de trabajo. Ahora lo importante es que se cumpla, enfatizó.