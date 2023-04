Reconoció que algunos indocumentados que empezaron la caminata el domingo se están yendo, porque no confían en las autoridades del INM; no creen que les puedan dar documentos .

Mujica manifestó que los extranjeros quieren salir de Tapachula, porque no traen ni para comer. Lo que necesitan es que se atienda el problema, si no hubiera problemas, no se harían las caravanas, que son un síntoma, no el problema .

Señaló que si las autoridades no atienden sus demandas, realizarán acciones de protesta que los mismos migrantes decidirán, como bloquear carreteras, coserse los labios, hacer huelgas de hambre o lo que ellos decidan .

Libre tránsito

En tanto, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Adán Augusto López, ofreció garantías para el libre tránsito por territorio nacional de la caravana, la cual será acompañada por elementos del INM y de la Guardia Nacional, trabajando en coordinación con gobiernos estatales y municipales, con el fin de proporcionarles la atención alimentaria y sanitaria que requieran.