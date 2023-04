A

dán Augusto López Hernández buscó ser concluyente: No hubo ni un traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento, como algunos han pretendido hacer creer (https://bit.ly/43V4bm5).

Luego, durante la conferencia mañanera de prensa que encabezó, Adán Augusto descalificó al Diario de Yucatán. ¿Qué diría respecto a la nota publicada?, se le preguntó a Adán Augusto, quien respondió: “Pues que es una absoluta mentira. No será la primera vez ni la última. Seguramente que miente el Diario de Yucatán; yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos”. La nota habla de un infarto al Presidente, se le insistió: No, no hay nada de eso. Eso quisieran, pero goza de cabal salud, él mismo (AMLO) lo dijo ayer: está al cien por ciento en cuanto a su salud cardiaca .

Buena parte del furor desatado entre los más innobles adversarios del presidente López Obrador se sustentó en esa peculiar nota dominical en Internet del Diario de Yucatán, que no tuvo reparos en apoyarse en verbos en tiempo condicional y en un fraseo sin rigor periodístico: AMLO sufre presunto infarto en Mérida , fue el título (no es necesario remarcar el nada profesional uso del adjetivo presunto ). Como subtítulo: El presidente Andrés Manuel López Obrador habría sufrido un infarto este domingo (...) . Habría o no habría: periodismo condicional.