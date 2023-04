A

ndrés Manuel vió desde su aislamiento cómo Adán Augusto López Hernández confirmaba lo que había informado por Twitter el día anterior: se contagió del virus de covid-19. También escuchó que reaparecería un par de días después. Esas palabras en el primer minuto de la mañanera fueron el antídoto a las versiones de que había sufrido un infarto. Seguramente el Presidente quedó satisfecho con la forma en que el secretario de Gobernación manejó la situación. No perdió el control ni un momento. Hubo un desfile de casi 20 funcionarios que presentaron sus reportes sobre los temas del día: el precio de la gasolina, el diésel y el gas, la canasta básica, el Tren Maya. La secretaria de Bienestar, Adriana Montiel, dio a conocer algo que debió levantarle el ánimo al Presidente: 11 millones 408 mil 304 personas reciben la pensión para adultos mayores. Algunos reporteros insistieron en el tema de su salud. No soy médico , dijo el abogado que ocupa el cargo de secretario de Gobernación. Ofreció un parte médico completo para hoy. No es la primera ocasión que se registra una ausencia del Presidente en el foro matutino. Antes lo remplazó Olga Sánchez Cordero, cuando ocupaba la oficina principal de Bucareli. Hay una diferencia importante: ella nunca ha figurado en la lista de los aspirantes a la Presidencia. Adán Augusto sí y posiblemente su efectivo, discreto desempeño, le gane puntos en las encuestas. Pero no es momento de cálculos políticos. Lo importante es que el Presidente vuelva a la acción.

Inflación cede un poco

La inflación sigue bajando en Estados Unidos y México. En el país contiguo en marzo se redujo de 6 a 5 por ciento, su nivel más bajo desde mayo de 2021. En México –reporta Inegi–, en la primera quincena de abril el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.16 por ciento respecto a la quincena anterior y se colocó en 6.4 por ciento a tasa anual. Son buenas noticias y alientan la idea de que ya no sigan aumentando las tasas de interés. En esta crisis inflacionaria mundial, los consumidores aprendieron dos lecciones: salen perdiendo con el aumento de precios y también con el remedio que aplican los bancos centrales, el aumento de las tasas de interés. Eso sí: los bancos comerciales ven crecer al infinito sus ganancias.