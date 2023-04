Sin embargo, el canciller colombiano, Álvaro Leyva, aclaró en un comunicado que Guaidó no estaba invitado a la conferencia y no se esperaba su asistencia.

Añadió que su gobierno no reiniciará negociaciones políticas con la oposición si no se cumple el acuerdo previo, suscrito en noviembre pasado, de liberar 3 mil 200 millones de dólares retenidos al país y que se encuentran en cuentas bancarias internacionales.

No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá, el levantamiento de todas las sanciones para que Venezuela tenga libertad comercial, financiera y económica, y para que se acaben el chantaje, la coerción, la coacción, la agresión permanente a nuestra vida social , sostuvo durante su programa en la televisión estatal venezolana.

Es una jugada riesgosa , admitió, pero nosotros la hemos apoyado .

Insistió en que su gobierno busca la conciliación y subrayó que en 10 años hemos convocado mil oportunidades de diálogo nacional en busca del acuerdo en función de la paz, de la prosperidad de Venezuela, de la recuperación .

También tuvo palabras directas para Estados Unidos, y se refirió a recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron: Lo dije yo, lo dijo Macron. Mi amigo... él dijo en estos días a Estados Unidos, que una cosa es ser aliados y otra ser vasallos .

Debe ser que le dolían las rodillas a Macron. Porque de repente les pueden doler las rodillas, ¿verdad? Ya uno dice, no, las rodillas me duelen, ya no me agacho más, hasta aquí llegué. Una cosa es ser aliado, otra cosa es ser vasallo , afirmó.