Hemos tenido que llegar a esta medida extrema que no nos gusta; es algo que hacemos en contra de nuestra voluntad, pero no podemos arriesgar la vida de los más pequeños, la de la comunidad y tampoco la de los trabajadores y trabajadoras de nuestra comuna , explicó.

“Estamos agotados, no sabemos qué hacer frente a esta situación de violencia. Lo que estamos viviendo en Pedro Aguirre Cerda es una verdadera pandemia de violencia y delincuencia“, añadió.

Al explicar la indefensión que sienten, narró: “recibimos (la policía) una camioneta blindada para nuestro territorio. Me habían señalado que va a ser por tres meses, pero yo no la voy a soltar. Si me tengo que amarrar a la camioneta para que no se la lleven, lo voy a hacer“, prometió.

Nada de lo narrado es inédito, tampoco insólito, ha ocurrido muchas veces en Santiago y otras ciudades, donde los funerales de alto riesgo y/o narcofunerales suceden todos los meses, los más recientes en marzo en Viña de Mar y hace tres semanas en Valparaíso, donde 15 colegios y universidades se paralizaron al paso del cortejo.

Lo narrado no tiene nada de tragicómico, pero sí parece un sarcasmo feroz, porque mientras aquello ocurría, en el centro de la capital las autoridades proclamaban el inicio del plan que persigue atajar el incremento de los homicidios y otros delitos de alta connotación pública.

Calles sin Violencia se ejecutará paulatinamente a partir de mayo en los 46 municipios que acumulan 65 por ciento de los delitos más violentos y donde vive un tercio de los 19 millones de habitantes, pero hay decenas de alcaldes que están exigiendo al gobierno que sus municipios sean incorporados.

De acuerdo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en 2022 hubo mil 253 asesinatos, de los cuales 55 se cometieron en el centro histórico de Santiago; con lo cual la tasa de homicidios fue de 4.7 por cada 100 mil habitantes, muy superior a 2.8 de 2012, y la más alta en 10 años.

El año pasado Chile vio crecer un 44 por ciento la delincuencia en comparación con 2021, según cifras oficiales.