Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo que el acuerdo de tregua se produjo luego de dos días de intensas negociaciones y entrará en vigencia hoy. Las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) no han cumplido con acuerdos anteriores de cese el fuego. Las FAR confirmaron en Jartum que aceptó el fuego a partir de la medianoche para facilitar las labores humanitarias. El ejército sudanés, en tanto, no comentó del pacto.

Antes del comunicado de la tregua, ataques aéreos y los enfrentamientos en tierra sacudieron a Omdurman, una de las tres ciudades adyacentes en la región de la capital, y también hubo choques en Jartum, reportó Reuters.

Un humo oscuro envolvía el cielo cerca del aeropuerto internacional en el centro de Jartum, situado junto al cuartel general del ejército, y los estallidos de artillería sacudían los alrededores.

Decenas de miles de personas, incluidos sudaneses y de países vecinos, han huido en los días recientes a naciones cercanas como Egipto, Chad y Sudán del Sur.

Para los que quedaban en el tercer país más grande de África, donde un tercio de sus 46 millones de habitantes depende de hace años de la ayuda humanitaria. Priva una escasez aguda de alimentos, agua potable, medicinas ycombustible; las comunicaciones y la electricidad son limitadas, mientras los precios de todas las mercancías y servicios se han disparado, indicó el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

Los más de 5 millones de capitalinos no tienen desde hace días agua ni electricidad, y la comida empieza a faltar. Los habitantes de Jartum sólo tienen una idea en mente: abandonar la ciudad, que se hunde en el caos.