No había que acarrear ni regalar nada, la gente se entregó porque quería ver al menos una vez a su ídolo , comenta Beristáin; abarrotaron el estadio Azteca y no era posible salir incluso horas después de que terminó la función .

“No hay punto de comparación entre esta pelea que hará Canelo en Guadalajara y lo que provocó Chávez en el Azteca”, sostiene Beristáin; lo que hará el tapatío no es más que una pelea de preparación, no hay reto ni nada, y dudo mucho que convoque tal cantidad de gente. Lo de Chávez es algo que difícilmente volverá a verse .

Era un pendenciero que no resultaba fácil. Incluso diría que era un hueso duro de roer, pero para nada era un flan , recuerda.

John Ryder, el rival que enfrentará el Canelo, es cuestionado por su trayectoria. Un británico muscu-loso que sólo ha salido tres veces a pelear fuera de Gran Bretaña.

No será alguien con quien pueda probar nada ni que sea un desafío. Será sólo una preparación en un estadio , advierte Beristáin.

A pesar de la fama del Canelo, el entrenador duda que pueda convocar a 50 mil personas como pretende, pues Guadalajara no le parece una ciudad que pueda volcarse en torno al boxeador pelirrojo.

Con el boxeador que sea, dudo que puedan llenar un estadio como pretenden , agrega.

La función de Chávez en el Azteca fue de otra naturaleza, aclara. No necesitaba tanta promoción, porque la sola presencia del peleador provocaba tumultos.

No, si algo hay que contarle a los jóvenes que no lo vieron es que aquello con Chávez fue una verdadera fiesta de boxeo. La gente quería estar ahí porque era un ídolo y punto .