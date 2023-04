Mientras De Luisa mantiene un perfil bajo, apartado de cualquier evento relacionado con el organismo desde hace cuatro meses, el grupo dominante busca un ejecutivo de primer nivel que fortalezca las relaciones comerciales con Concacaf y la FIFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Ante la creación del Comité de Selecciones Nacionales, el candidato que acepte el relevo ya no tendrá injerencia en los representativos tricolores.

La federación necesita gente profesional, que no anteponga intereses personales como sucede con las televisoras , señala al respecto Andrés Fassi, actual socio de los Bravos de Juárez y ex integrante del consejo directivo de Grupo Pachuca. No tengo dudas que Emilio quiere muchísimo al futbol, pero ya es momento de tomar decisiones que transformen nuestro futbol .

Además de la elección de un nuevo presidente en la FMF, la Asamblea de Dueños debe definir el cargo que Yon de Luisa ocupará a partir de mayo en su estructura con la intención de que mantenga sus funciones dentro del Comité Organizador del Mundial 2026. Al quedarse sin poder de decisión frente al Comité de Dueños, el directivo seguirá como enlace entre el organismo, Concacaf y la FIFA.

Me sorprendió su renuncia, no me lo esperaba , acepta Martínez, a pesar de las diferencias de pensamiento que hubo entre Grupo Pachuca y la federación. En lo que se refiere a la comercialización, relación con la FIFA y otras organizaciones, hizo una labor muy buena. Tenía otra área de oportunidad en la cuestión deportiva. Si hubiéramos reforzado eso, podría haber seguido haciendo un gran papel. Ahora el que llegue va a tener el apoyo de nuestro club, a pesar de que a veces vemos las cosas diferentes .

De acuerdo con fuentes consultadas, la salida de De Luisa no será la única de un alto mando en el organismo. Así como lo hicieron otros de sus colaboradores en diferentes áreas, el director de selecciones nacionales, Jaime Ordiales, ha planteado a los dueños su intención de dejar la estructura del Tri.