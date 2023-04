Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de abril de 2023, p. 5

Madrid. A sus 93 años, con andar inseguro pero palabra firme, el poeta Rafael Cadenas se convirtió en el primer escritor venezolano en ser galardonado con el Premio Cervantes, el más importante de la literatura en español. En su discurso, lleno de referencias a sus grandes maestros de las letras, como Walt Whitman o Rainer Maria Rilke, el también ensayista y profesor hizo un alegato en favor del mundo cosmopolita y de la democracia, y alertó contra los nacionalismos.

En el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares se celebró la sesión solemne más importante del año, sobre todo en este, en el que por fin se logró llevar a cabo de forma presencial la ceremonia de entrega del Cervantes, interrumpida durante tres años por los efectos de la pandemia, y después porque los premiados no tenían la posibilidad de viajar hasta Madrid para recibir el galardón. Los últimos tres no pudieron recibirlo de manos de los reyes de España, quienes, en calidad de jefes del Estado, presiden la sesión solemne, y que fueron: Joan Margarit, poeta catalán, que tuvo que recibir el premio en su domicilio al coincidir con el peor momento de la pandemia, durante el confinamiento; Francisco Brines, poeta valenciano que murió unos meses antes de la ceremonia, y la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi, quien vive en Barcelona pero que por su estado de salud no puede salir de su casa.

Así que este año, incluso con un precario estado de salud que le impide estar de pie durante mucho tiempo o caminar sin ayuda, el poeta venezolano sí asistió al paraninfo de la universidad madrileña y subió al atril, desde el que pronunció el que tal vez se convierta en uno de sus discursos más importantes, con el que entra en los anales de la literatura en lengua española, al compartir galardón con algunos de los escritores más importantes de la historia, como Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso.

En su discurso, Cadenas exaltó el personaje de Cervantes, el Quijote, pero sobre todo se fijó en su fiel escudero , el que, según él, representa al mundo real . Hoy la desventura es intensa, aunque no a causa de guerra alguna , dijo el escritor para resaltar varios de los vínculos que tiene con España y con su larga historia de exilios y migraciones, como el idioma, la literatura española, de la que se confesó lector asiduo, y los viajes que hizo con su esposa, Milena, cuyo abuelo era procedente de las islas Canarias.