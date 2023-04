▲ El galardón corresponde a la edición de 2019; sin embargo, el entonces primer mandatario, Jair Bolsonaro, se negó a hacer oficial el reconocimiento. Me reconforta que el ex presidente haya tenido la gran fineza de no manchar mi premio , ironizó Chico Buarque ayer en la ceremonia de entrega, en Sintra, Portugal. Foto Ap