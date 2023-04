U

na manifestante muy decidida enfrenta a la policía en un pequeño poblado del sur de Francia, Ganges. Denuncia la puesta en escena falsa del presidente: Macron se quiere construir un mundo imaginario que no existe, dice que dialoga, que hay democracia; ni dialoga, ni hay democracia, ni nos vamos a retirar de las calles . El 19 de abril, Macron inició un supuesto acercamiento con el pueblo, para explicar sus medidas y hacer que los malos entendidos pasen , así todos juntos podrían avanzar para resolver los problemas . Programó escenarios controlados para desplegar la imagen de actividad y acercamiento. Le urge desmontar las manifestaciones. Según los últimos sondeos, su popularidad está entre 25 y 28 por ciento. Se reunió primero en la región del noreste y montó una minirreunión en un pequeño poblado, para hablar de los salarios. No funcionó porque en las calles los trabajadores, la población, rodeados de fuerzas policiacas, contenidos, arrastrados hacia atrás, le gritaron insistentemente: No vamos a pasar a otro asunto, porque no queremos esta reforma y estamos coléricos porque no nos escuchan .