C

orre de boca en boca, y a veces por las redes, un chascarrillo que comparto con mis lectores. Dice así: Manual de los Críticos de AMLO. Artículo primero: Si AMLO dice sí, tu di no. Artículo segundo: si AMLO dice no, tu di sí (fin del manual) . De mi parte agrego un artículo transitorio: En caso de duda, denuncia que nos lleva a una dictadura estilo Venezuela . Me parece oportuno, por las críticas, ataques y a veces calumnias con que, ahora con mayor intensidad, se bombardean las decisiones presidenciales; recientemente la de conferir a las fuerzas armadas encomiendas de las que anteriormente sólo se ocupaban autoridades civiles.

Esta política novedosa no es un cambio superficial. Va al fondo. Es un quiebre respecto de las ideas, juicios y prejuicios que en nuestro país se han tenido respecto del Ejército y de la Marina, en especial por lo que toca al papel desempeñado históricamente.

Hagamos un recuento. En la guerra de Independencia se enfrentaron el ejército realista organizado al estilo napoleónico y el pueblo mal armado y poco disciplinado de las huestes de Hidalgo. Con Morelos cambió la situación, este caudillo mostró ser un organizador consumado; promulgó una Constitución; organizó un gobierno, pero también ordenó al ejército insurgente y, de chusmas entusiastas, valientes y mal armadas, logró convertirlo en batallones y regimientos organizados, con los que más de una vez derrotó a las fuerzas de Calleja.

Durante las primeras tres o cuatro décadas del México independiente, las facciones armaron ejércitos y no dejaron de pelear; la chinaca roja contra la chinaca verde, pueblo armado contra pueblo armado.

La historia se llenó de crueldad y de venganzas, también de hazañas heroicas; por los conservadores el brillante Miguel Miramón preparado en el Colegio Militar, por los liberales, Jesús González Ortega, quien derrotó a Miramón en Calpulalpan y se formó en el campo de batalla; por supuesto no podemos olvidar a las guerrillas populares que a las órdenes de Ignacio Zaragoza derrotaron en Puebla a los orgullosos franceses.