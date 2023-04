Antes de la jornada sindical, Julieta Mónica Morales García, secretaria general de la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM), expuso que la reforma laboral ratificó el derecho a decidir quiénes serán los representantes sindicales por conducto del voto libre, secreto y directo, por lo que exhortó: No a esos contratos colectivos. No perdemos nada, nuestros derechos están a salvo .

En una guía elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para orientar a las empresas en las que los empleados no ratifiquen sus CCT, se establece que la transición de un contrato colectivo a contratos individuales no implica alguna afectación a los derechos de los trabajadores; además, no pueden disminuir los salarios, derechos y prestaciones pactados en el CCT, pese a que éste no sea legitimado.