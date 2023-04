Con el tema Apertura gubernamental para disuadir la polarización social , el comisionado enfatizó que el INAI es un organismo constitucionalmente autónomo y es de todas las personas, no solamente de un sector o un grupo. No se trata de derechos elitistas, se trata de que todas las personas que quieran conocer o saber más del gobierno puedan preguntar información o personas que quieran proteger su privacidad ante una presunta vulneración .

Mediante un video, el comisionado lamentó que desde hace unas semanas el pleno del INAI esté imposibilitado de asumir sus responsabilidades de garantizar el acceso a la información debido a que no se cumple con el quórum para funcionar porque no han sido designados tres comisionados. Es decir, no ha podido resolver los recursos relacionados con el acceso a la información y de protección de datos personales que se presentan contra el incumplimiento de los diversos sujetos obligados.