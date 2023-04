▲ Antonio Mohamed, técnico de Pumas, no podrá estar en el banquillo en el crucial partido ante Monterrey. Foto Víctor Camacho

nrique Cervantes, aficionado de los Panzas verdes, nunca imaginó que viajar en familia a Tijuana para ver el partido Xolos-León iba a resultar algo temerario, de muy alto riesgo. Apenas se incorporaba de una primera agresión en la explanada del estadio Caliente cuando recibió una brutal patada en la mandíbula de parte de un desquiciado fanático de Xolos que lo dejó ahí inerme, noqueado. El video se hizo viral.

Cuando pudo, habló: No había vigilancia, nada que nos pudiera ayudar, fue una agresión cobarde . Triste, narró el gasto que hizo para viajar en avión a la ciudad fronteriza. Desde luego, dijo que no piensa ir nunca más a un partido… En otro video, éste del juego Mazatlán-Monterrey, se observa a un uniformado (también deberían registrarse en el FanID) en el graderío del estadio Kraken asestando varios puñetazos a un seguidor de Rayados, que yace en su butaca sin poder defenderse.

Así de infortunado resultó el debut del tan cacareado sistema FanID, que Mikel Arriola, titular de la Liga Mx, anunció con bombo y platillo para el inicio del Clausura 2023. Luego corrigió, indicó que se aplicaría en la fecha 10, después se pospuso a la 14 y el estreno llegó hasta la 16. Un instrumento ideado presun-tamente para erradicar la violencia tras los dramáticos y vergonzosos hechos del 5 de marzo de 2022, en el estadio Corregidora de Querétaro, que dieron la vuelta al mundo.

Pero, ya se ve, es una medida insuficiente, porque además, los barristas más osados y peligrosos no se inscribieron, rehusaron dar sus datos –sin descartar la posibilidad de que entreguen información falsa y se cuelen–, en cambio, merodean en los alrededores y causan estragos. Trascendió que en Tijuana hubo cinco heridos, mientras la Liga se limitó a emitir un boletín en el que condena los hechos y exige investigar , pero, en realidad, protege al favorito Grupo Caliente.