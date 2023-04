A

ntes de hoy, en varias ocasiones ha venido a mi mente la idea que ahora paso a exponer a ustedes. Reconociendo, por otra parte, que sólo hasta esta ocasión, he intentado corroborar la factibilidad de mi hipótesis y, por eso pregunto: ¿es posible que, con la simple agregación de una serie de vocablos (nombres, verbos, adjetivos), aparentemente inconexos, pensados en torno de una persona, podamos no nada más reconocerla, sino hasta llegar a identificarla, individualizarla?

En obvio de tiempo, ejemplifiquemos, si digo: maestro, doctor y, sobre todo, docto. Investigador acucioso, lector de cientos de libros y autor de algunos imprescindibles. Politólogo, historiador del pasado, del presente y augur, es decir, visionario, del porvenir. La opción de vida que desde joven decidió fue la sociología, disciplina para muchos considerada la conciencia crítica de la sociedad. Estudió a profundidad el pensamiento de las pasadas etapas históricas, pero, también de la contemporaneidad. Luego él escribió, y nos despejó el camino para reforzar convicciones. Porque él, no se refugió en lo que los oradores del pasado siglo gustaban llamar la torre de marfil del pensamiento . Metáfora que (según Wikipedia), describe a los sabios que, desvinculados de la vida cotidiana, aislados voluntariamente del mundo que íntimamente los rodea, tan sólo les interesa perfeccionar su obra, indiferentes a la realidad de los problemas del momento.

Nuestro personaje, por el contrario, fue distinguido por sus aportaciones a la reconceptualización de la sociología y las ciencias afines: geografía, antropología, historia, ética, sicología. Reconceptualizar, nos dice la enciclopedia, significa redefinir, replantear, reformular, restructurar. En ninguno de estos campos estuvo ausente el pensamiento y la acción de este universitario mexicano a quien, con sobrada justicia, tanto dentro, como fuera de nuestro país, sus méritos han sido ampliamente reconocidos: grados académicos, condecoraciones, cátedras, conferencias magistrales. Nuestro personaje, hasta ahora innombrable, qué duda cabe, es honra y prez que a todos enorgullece. Todo lo anterior obviamente me emociona y me hace sentir ciudadano privilegiado por haber tenido la oportunidad de conocencia y trato con este maestro de excepción. Lamento que por insensibilidad y torpeza no aproveché lo que fue una oportunidad de crecimiento y madurez personal.