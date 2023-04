Afp, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 24 de abril de 2023, p. 20

París. Ucrania rechazó ayer los llamados a negociaciones de paz, que catalogó como pacificación prorrusa , pidió más armas a Occidente y denunció una versión absurda de la historia de Crimea, anexada en 2014 por Rusia, tras las polémicas declaraciones del embajador chino en Francia, que cuestionó la pertenencia de la península a Ucrania.

Se está hablando de las iniciativas de arreglo pacífico, y no es otra cosa que una pacificación prorrusa. No hay que estar sentándonos todo el tiempo a la mesa de negociaciones, mejor envíenos suficiente armamento. El armamento es el mejor mediador , escribió el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, en Facebook.

China, liderado por el presidente Xi Jinping, presentó en febrero pasado un plan de paz para terminar con el conflicto armado y reanudar las conversaciones de paz. En tanto, Brasil busca crear grupo de países que dialoguen con Moscú y Kiev para negociar un alto el fuego.

Lu Shaye, embajador de China en Francia, entrevistado por el canal de noticias francés LCI el viernes pasado, fue consultado sobre si Crimea era ucrania. Eso depende de cómo uno percibe este problema , declaró.

Está la historia. Crimea fue inicialmente rusa, ¿no? Fue (el líder soviético Nikita) Jrushov quien dio Crimea a Ucrania cuando existía la Unión Soviética.

Cuando el presentador del canal le comentó que según el derecho internacional Crimea es parte de Ucrania, el embajador chino trazó un paralelo con las ex repúblicas soviéticas –incluyendo las tres naciones bálticas– que se independizaron cuando colapsó la URSS en 1991.

En cuanto al derecho internacional, incluso esas ex repúblicas soviéticas no tienen el estatus, ¿cómo decirlo?, efectivamente en el derecho internacional, porque no hay un acuerdo internacional que solidifique su estatus como países soberanos , declaró.

Mykhailo Podoliak, asesor de la presidencia de Ucrania, tuiteó: Es extraño escuchar una versión absurda, de la historia de Crimea, de un representante de un país escrupuloso sobre su historia milenaria .

Todos los países de la antigua URSS tienen un estatus soberano claro consagrado en el derecho internacional , agregó, y pidió a Lu Shaye que no repita la propaganda rusa .