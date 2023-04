▲ Little Richard creó la plantilla para el ícono de esa música, argumenta Lisa Cortés, directora del documental. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Lunes 24 de abril de 2023, p. a11

Los Ángeles., El rey del rocanrol no murió en Graceland en 1977. Falleció hace sólo tres años en Tullahoma, Tenesí, y en realidad nunca obtuvo la corona que se merecía.

Ese es el argumento del documental de Lisa Cortés Little Richard: I Am Everything, una biografía perspicaz de un héroe poco probable que surgió en la era de Eisenhower.

Cortés sostiene que Little Richard creó la plantilla para el ícono del rock y ella tiene los recibos, rastreando sus influencias musicales y estilísticas a través de todos, desde los Beatles hasta David Bowie, Elton John y Lizzo. Si había un rey, era él.

Apropiado para un miembro de la realeza del rock, Little Richard fue un desastre personal. Pasó de ser un extravagante cantante sin camiseta que asistía a orgías a ser un fundamentalista cristiano reservado que declaró que el rock era música del diablo . Esta película conduce a la contradicción.

Pasamos de la casa pobre de Richard Penniman en Macon, Georgia, como uno de 12 niños. Recibía la desaprobación de su padre ministro por ser diferente, y luego la aprobación cuando ganaba dinero.

Pero la cinta es también la historia del rock estadunidense, la forma en que las radios de transistores permitieron a los adolescentes de los años 50 rebelarse contra la música formal de sus padres y cómo las bandas blancas se apropiaron de la música negra. Podría decirse que el pequeño Richard fue el que más sufrió: su aullido absorbido, su golpeteo de piano adoptado, su aspecto andrógino borrado.