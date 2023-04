Ap

Lunes 24 de abril de 2023

Madrid. El Mallorca, del mexicano Javier Aguirre, consiguió un triunfo de oro para seguir en la primera división de España por tercera temporada consecutiva, al imponerse 3-1 al Getafe con un doblete del surcoreano Kang In Lee (56 y 90+5) y otro gol de Antonio Raillo (64), en un partido vibrante dada la enorme importancia de los puntos en juego.

Aunque el Getafe se adelantó con el tanto de Borja Mayoral (23), la remontada del equipo del Vasco en la parte complementaria fue demoledora para el conjunto madrileño.

Conmovido al escuchar su nombre coreado en las gradas del estadio Son Moix, Aguirre expresó su deseo de mantenerse en el Mallorca una temporada más, a pesar de la presión que lo ha acompañado en el banquillo.

No me lo esperaba, pero me dio mucho gusto. No recuerdo hace cuántos años que la afición no coreaba mi nombre desde las gradas de forma espontánea. Uno ya está mayor y me emocionó , dijo.

En el Camp Nou, Ferran Torres (45) puso fin al ayuno de goles del Barcelona con el tanto con que vencieron por 1-0 al Atlético de Madrid en un paso firme con miras a conquistar el título de la liga española.