***

El exiliado deplora las patrias.

Rehúye escisiones.

Se encamina hacia el instante.

Comienza a ver. Cuanto lo

rodea recobra su fuerza.

Las cosas se avivan de día en día.

Se adhiere a su cuerpo,

buscando el molde antiguo.

Se reconoce enigma. Despide

la irrealidad.

Ve su cara en el estanque y la

olvida.

De Una isla (1958)

***

He huido. Proclamo mi fuga, héroes generosos, pero estoy aquí. En realidad nadie puede huir. Tú y yo estamos sentenciados a glorificar viejas heridas y a devolver a las aguas nuestro cadáver diario. Verdaderamente permanecemos. Nadie puede escapar. Todos se queman sobre el fuego de sus perplejidades y sus incoherencias. Hay que aceptar el hierro candente del nacimiento como la orilla de donde no partimos. Hemos de quedarnos en este círculo que se abre en la mañana y se cierra en la noche, devorando con fauces volcánicas nuestros espejos. Y no basta llegar al río y decir: Regrésame el hacha de oro con que regaló mi aya los días de púrpura y esperar en los márgenes loados, ni prodigar nuestras inspiraciones a la niebla, ni cerrar como un cofre, en alianza con la noche, los inconfesables raptos, como se clausura un día o un párpado. Imposible fugarse. Somos prisioneros de mirada amorosa o desafiante, pero aherrojados por días color de merluza y nuestra incapacidad de nombrar. La muerte es una nebulosa de donde regresamos para visitar nuestras posesiones. El sueño no existe. Sólo hay este hueco que dejamos al movernos para que ensanchándolo o reduciéndolo otro lo ocupe. Sin embargo, hablamos.

De Los cuadernos del destierro (1960)

Fracaso

Cuanto he tomado por victoria

es sólo humo.

Fracaso, lenguaje del fondo,

pista de otro espacio más

exigente,

difícil de entreleer es tu letra.

Cuando ponías tu marca en mi

frente, jamás pensé en el

mensaje que traías, más

precioso que todos los triunfos.

Tu llameante rostro me ha

perseguido y yo no supe que era

para salvarme.

Por mi bien me han relegado a

los rincones, me negaste fáciles

éxitos, me has quitado salidas.

Era a mí a quien querías

defender no otorgándome brillo.

De puro amor por mí has

manejado el vacío que tantas

noches

me he hecho hablar afiebrado a

una ausente.

Por protegerme cediste el paso

a otros, has hecho que una

mujer prefiera a alguien más

resuelto, me desplazaste de

oficios suicidas.

Tú siempre has venido al quite.

Sí, tu cuerpo llagado, escupido,

odioso, me ha recibido en mi

más pura forma para

entregarme a la nitidez del

desierto.

Por locura te maldije, te he

maltratado, blasmefé contra ti.

Tú no existes.

Has sido inventado por la

delirante soberbia.

¡Cuánto te debo!

Me levantaste a un nuevo rango

limpiándome con una esponja

áspera, lanzándome a mi

verdadero campo de batalla,

cediéndome las armas que el

triunfo abandona.

Me has conducido de la mano a

la única agua que me refleja.

Por ti yo no conozco la angustia

de representar un papel,

mantenerme a la fuerza en un

escalón, trepar con esfuerzos

propios, reñir por jerarquías,

inflarme hasta reventar.

Me has hecho humilde,

silencioso y rebelde.

Yo no te canto por lo que eres,

sino por lo que no me has

dejado ser. Por no darme otra

vida. Por haberme ceñido.

Me has brindado sólo desnudez.

Cierto que me enseñaste con

dureza ¡y tú mismo traías el

cauterio!, pero también me

diste la alegría de no temerte.

Gracias por quitarme espesor a

cambio de una letra gruesa.

Gracias a ti que me has privado

de hinchazones.

Gracias por la riqueza a que me

has obligado.

Gracias por construir con

barro mi morada.

Gracias por apartarme.

Gracias.

De Falsas maniobras (1966)

