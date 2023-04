L

os reportes global de cocaína (2023) y de drogas en general (2022) publicados por la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (Unodc) muestran que el cannabis es la principal droga utilizada (209 millones de usuarios), seguida por los opioides (61 millones), anfetaminas (34 millones), cocaína (21 millones) y éxtasis (20 millones). Mientras se ha duplicado al doble el uso de los opioides, el de la cocaína aumenta de forma estable y constante. En 2020 se incautaron mil 400 toneladas y se produjeron 2 mil; este mercado se surte de 230 mil hectáreas de coca repartidas entre Bolivia, Perú y Colombia. Es el mercado agroexportador más rentable para miles de campesinos, y el gobierno de Estados Unidos financió y repotenció la guerra en Colombia para controlarlo.

Ahora en ese país hay una especial atención a lo que se conoce como la crisis cocalera , es decir, desde hace ocho meses aproximadamente no estaban comprando la pasta base, la materia prima para elaborar cocaína, lo cual tenía a las regiones productoras con hambre. Al parecer, ya esa tendencia empezó a cambiar, por lo menos en el sur colombiano. Mil especulaciones se hicieron al respecto, y sin ánimo de profundizar, es necesario advertir que aunque los titulares de los periódicos quieren llamar la atención augurando el fin de este mercado, dada la creciente –y bastante tardía– atención que está teniendo el fentanilo, no hay razones para creer en eso.

Mejor hay que profundizar en un cambio en el mercado del que sí hay más evidencias: en 2014 empezaron a crecer los cultivos de coca y la producción de cocaína, la disponibilidad de esta sustancia en las calles, pero a su vez las incautaciones. A pesar de que nos dicen que la oferta no ha sido proporcional al incremento de la producción por los decomisos, no estamos seguras de lo contrario; por ejemplo, de que la persecución a la producción sea un aliciente perverso que detone el aumento de la producción o que lo que tengamos enfrente sea un mercado endrogado que demande cada vez más insumos, más hectáreas de selva destruidas, más mano de obra explotada, para lograr suplir el mercado de 21 millones de usuarios. Esas preguntas aún no están resueltas. Ahora estamos siendo testigos de la perversidad de los tres picos históricos: cultivos, producción e incautaciones.

El mayor número de usuarios de cocaína está en Norte, Centro y Sudamérica, Europa central y occidental. A su vez, está aumentando el uso de crack en el segundo continente. Los usos tienen sus nichos, mientras se ven afinidades en la frecuencia de la utilización del cannabis y el éxtasis con la cocaína. Ésta compite con la metanfetamina y no hay todavía claridad de si lo hace o se complementa con la heroína; por lo pronto, es útil saber que en ocasiones contrarresta la sobredosis de opioides. Desde 2005, los precios de la cocaína han aumentado en Europa y Estados Unidos, y la alarma central es que los potenciales mercados (África, Asia, Europa sudoriental) harían exponencial su consumo en el mundo.

No obstante, esta radiografía del mercado es siempre incompleta cuando no se cruza con patrones de racialización, violencia de género o empobrecimiento y estigmatización; es cuando el consumo se inserta en contextos que no son necesariamente las fiestas o el trabajo en Wall Street, sino el de la exclusión y la explotación. Ahí está el corazón del frenesí del capital al ritmo de la cocaína y del crack. Y acá entramos en el meollo del asunto.