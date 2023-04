Una forma de hacerlo, se establece en el punto de acuerdo, es nombrar a la plaza mayor de la capital de la República con el título de aquella primera Constitución federal mexicana.

A la plaza se le conoce coloquialmente como Zócalo porque las primeras autoridades de la naciente República Mexicana determinaron, en un acto de justificada afirmación de soberanía, remover la estatua ecuestre de Carlos IV de Borbón, Rey de España y de las Indias, ubicada en su centro, para trasladarla por su notable belleza y valor como obra de arte, a la calle Donceles y sólo quedó en la plaza mayor el zócalo de esa escultura.