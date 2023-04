A su vez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó en Tijuana, Baja California, que México no permitirá que una fuerza militar extranjera ponga un pie en su territorio, en el contexto de persistentes pronunciamientos injerencistas de políticos estadunidenses.

Con el ofrecimiento de que una 4T 2.0 –renovada y encabezada por él– sacará a 13 millones de la pobreza para llevarlos a la clase media , el canciller cerró una jornada de promoción que empezó en un desayuno con empresarios.

Siguió con la presentación de su libro El camino de México, en la que abiertamente dijo: Estoy aquí porque quiero ser presidente de México , aunque aclaró que no anda pidiendo votos para que no lo acusen de actos anticipados de campaña.

Sus actividades en esta ciudad fronteriza concluyeron en un mitin con unas 4 mil personas de las colonias del este de Tijuana, donde justificó la difusión de lo que quiero hacer, porque me ando apuntando .

En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de visita en Reynosa, Tamaulipas, resaltó la importancia de mantener los principios de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Al dictar la conferencia magistral Políticas de gobierno al servicio de la ciudadanía, en el centro de convenciones de ese municipio, subrayó que no se debe olvidar que la esencia del humanismo mexicano radica en que no se trata de llegar al poder por llegar al poder ni que el fin justifique los medios: no. Nosotros luchamos siempre por un México con justicia y democrático .

Ante estudiantes, maestros y organizaciones civiles que llenaron el inmueble, indicó que en Tamaulipas ya vivieron muchos pillos que se llevaban el dinero del pueblo con mucho autoritarismo . Pero eso, dijo, se acabó al llegar el gobernador Américo Villarreal Anaya, que es parte de la Cuarta Transformación, cuyos gobiernos no son corruptos. Nuestro objetivo es que el recurso de los impuestos se regrese a las mayorías .

(Con información de Xinhua e Irene Sánchez y Mireya Cuéllar, corresponsales)