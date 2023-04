En la diligencia, los fiscales revelaron que en esta causa penal instruida en contra de Murillo Karam se han obtenido órdenes de aprehensión y son prófugos de la justicia, por estos delitos señalados de lesa humanidad, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio (cuenta con dos órdenes de detención), el ex titular de la Unidad Antisecuestros de la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, actualmente Femdo) Gualberto Ramírez Gutiérrez; el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo de Seido en 2014-2015 Abraham Eslava Arvizu y el ex director de Apoyo a la Operación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Ignacio Mendoza Gandaria.

El juez no vinculó a proceso al ex funcionario por el delito de coalición de servidores públicos, del que también lo acusaba la FGR.

Irregularmente fue detenido el 15 de enero de 2015 por militares y policías federales en su domicilio del municipio de Jiutepec sin ningún mandamiento judicial, se le aplicaron actos de tortura en su traslado del estado de Morelos a la Ciudad de México, fue conducido sin supervisión de un Ministerio Público directamente a las instalaciones de la AIC en la zona de Lomas de Sotelo, donde Tomás Zerón y sus colaboradores le aplicaron tratos crueles durante varias horas.

Luego lo llevaron a la Seido, donde continuaron los interrogatorios ilegales y castigos corporales. Además, no se le permitió contar con un abogado.

Tomás Zerón ordenó a su secretario particular, Bernardo Cano Muñozcano, que grabara las sesiones de tortura, y ahora se ha convertido en testigo protegido de la FGR.

En las grabaciones que hizo Cano Muñozcano se detectó que funcionarios del Cisen participaron en los interrogatorios ilegales y también torturaron a los detenidos. Por esa razón la FGR solicitó y obtuvo un disco con más de 65 carpetas con interrogatorios en los que se evidencian actos de tortura y la actuación generalizada en la investigación del caso Ayotzinapa, para construir ilegalmente y con mentiras la verdad histórica , sostuvieron los fiscales.

Me amenazó: FRS

El hombre identificado judicialmente como FRS estuvo físicamente en la zona de juzgados del Reclusorio Sur, atento a la audiencia, y cuando se dieron a conocer las imputaciones y pruebas contra Murillo Karam, decidió hacer uso de la palabra para relatar que el 16 de enero de 2015, cuando según las constancias presentadas por la FGR, Murillo Karam acudió a las instalaciones de la Seido para conocer el resultado , el entonces procurador le dijo: gracias por cooperar. Ahora, lo que has dicho debes repetirlo aquí (en referencia a los agentes del Ministerio Público cuando rindiera su declaración legal) y ante los jueces .

Según indicó FRS, respondió a Murillo Karam que no había colaborado. Dije lo que querían para que ya no me golpearan. Y entonces él (Murillo) me dijo que o repetía las cosas o me iba a matar a mí y a mi familia .

Esta es la segunda ocasión en que se dicta vinculación a proceso penal por desaparición forzada y tortura en contra de Murillo Karam, quien fue titular de la PGR de diciembre de 2012 a febrero de 2015, y a quien correspondió la primera etapa de las investigaciones encaminadas a establecer el paradero de los 43 normalistas que fueron víctimas de policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, en combinación con integrantes del cártel Guerreros Unidos, la noche del 26 de septiembre de 2014.

La FGR acusó a Murillo Karam de formar parte de una empresa criminal que cometió delitos de lesa humanidad y cimentó la verdad histórica en tortura y desaparición forzada .

El impartidor de justicia desestimó los señalamientos de la defensa de Murillo Karam que aseguraban que el Ministerio Público Federal no aportó ningún elemento de prueba que acrediten que el ex funcionario dio indicaciones para que se cometieran actos de tortura o violaciones a la ley en la investigación del caso Ayotzinapa.

El juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y decretó prisión preventiva justificada para Murillo Karam, quien se encuentra recluido en el Reclusorio Norte y desde ahí siguió la audiencia de forma virtual.