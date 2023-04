El proceso ha sido largo y doloroso no sólo para la familia de la periodista, sino para muchos malteses. Los implicados en el crimen han sido condenados, pero el pueblo no olvida a la valiente periodista.

Veladoras, información en inglés, francés, alemán e italiano denuncian el asesinato; un informe de varias páginas protegido de manera improvisada por un plástico y numerosas fotografías con frases de Caruana conforman este conmovedor homenaje a una ciudadana ejemplar.

Algunas frases son: Sin el compromiso de una fuerza policial independiente, no habrá justicia ; conoce tus derechos, tus libertades civiles, conoce los derechos fundamentales de un pensamiento democrático y no te sometas a una autoridad por el solo hecho de ser autoridad ; el hecho de que un punto de vista sea sostenido por un gran número de personas no significa que sea correcto .

el Gran Asedio, bajo el cual se encuentra el memorial, recuerda la invasión y el sitio que el imperio otomano mantuvo en la isla en 1565 y que fue derrotado por el pueblo maltés.

Alia Lira Hartmann, corresponsal