Critica a Ignacio Mier por la Ley Minera

a minería está convirtiendo el planeta en un queso gruyer, con todo respeto al queso. En México esto ha sido como dijo el Presidente, una de las páginas más depredadoras del neoliberalismo mexicano ; sin embargo, es momento de definiciones y de quitarse la máscara. En Morena, nuestro partido, Ignacio Mier, coordinador de la bancada en San Lázaro, descartó por sus puros pantalones la iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo conozco, pero sí sé que es de los diputados que aprobaron el puñal financiero eterno que ha sido, es y será el Fobaproa-Ipab. No la descafeinó, ni la hizo light, hizo lo que Ernesto Zedillo como candidato, cambió la cerveza por sidral. Si la 4T, para ganar la Presidencia, incluyó a impresentables como Germán Martínez, Lilly Téllez, Mier es una muestra de cómo la 4T puede llevarse sorpresas y desmoronarse en 2023 en el estado de México y Coahuila y en 2024. Urge que el Senado le corrija la plana fuertemente a ese legislador para demostrarle que con las iniciativas presidenciales no se juega. ¡Fuera máscaras!

Tomás Arellano

Pide proteger empleos ante la automatización

La automatización avanza y con ello la reducción de la contratación de trabajadores para realizar actividades en comercios, bibliotecas, bancos, cines y telefonía, entre otros.

Cuando usamos la tecnología para realizar procesos con poca participación humana, nos estamos refiriendo a la automatización; si bien los avances tecnológicos implican beneficios para la sociedad, me preocupa que la automatización reduzca significativamente la contratación de trabajadores, pues cada día se observan más máquinas que desplazan personas del mercado laboral.

Entre las ventajas de la automatización se encuentran la reducción de costos, la mejora continua e identificación de áreas de mejora; sin embargo, se deben redefinir actividades laborales capacitando a los trabajadores para el manejo del software, mantenimiento y orientación de servicios. El mundo del trabajo está transformándose y debemos estar organizados y capacitados.

Julio Antonio García Palermo, CIESAS

Avon les quita comisión sin previo aviso

Por este medio hago público el atropello de que fuimos objeto por parte de la empresa Avon, después de años de trabajar como empresarias, actividad equivalente a labor independiente por comisión. De la noche a la mañana, sin previo aviso, nos dieron de baja sin ninguna compensación y somos centenares las que desarrollábamos este trabajo en todo el país, y sólo vamos a poder continuar como representantes, por lo que sólo podremos ganar 26 por ciento por cosméticos y 17 por ciento por ropa, joyería, zapatos, lencería, etcétera. Como empresarias, ganábamos 2 por ciento por toda la red que hubiéramos previamente formado, más los porcentajes antes mencionados.