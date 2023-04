La periodista Olga Rodríguez, compañera de Couso durante el conflicto, advirtió que unos minutos antes de que ella misma entrara en directo al medio en el que entonces trabajaba, la metralla sobrevoló su cabeza, lo que la dejó con pérdida crónica de audición.

“En las siguientes horas, nos preocupamos de llorar a nuestros muertos, de cuidar a nuestros heridos. Como consecuencia de ello, no existe una sola imagen de la toma de Bagdad por parte de Estados Unidos.

Y unos días antes, el Pentágono había dicho que no quería prensa en Bagdad. No olvidaré nunca las palabras de Couso durante una de esas noches de dudas sobre qué hacer, si irnos o no: Tenemos que quedarnos porque tenemos que contarlo. Si no hay prensa en las guerras, la sociedad está mal informada y una sociedad mal informada es fácilmente manipulable , dijo Couso, y fue finalmente la sentencia con la que decidieron quedarse en Bagdad para cubrir un conflicto.

Unos días después fue asesinado por el ejército de Estados Unidos, que hasta la fecha sigue sin hacerse responsable del crimen.