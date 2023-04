Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de abril de 2023, p. 21

Madrid. El Observatorio Europeo de la Sequía lo confirmó esta semana: el viejo continente está sufriendo una severa crisis en plena primavera, una temporada tradicionalmente de lluvias y en la que los pantanos y el caudal de los ríos se nutren para afrontar los meses más duros del calor. Pero este año no es así, lo que ha hecho saltar las alarmas de la ciudadanía, sobre todo ante el grito de auxilio de agricultores y ganaderos que ven inminente la quiebra de su actividad ante la falta de agua. El principal foco de la sequía está en los países mediterráneos, como España, Francia, Portugal e Italia, pero también hay signos graves en Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia y Finlandia.

Juan Carlos Velasco es un agricultor de la provincia de Toledo que tiene tierras donde cultiva melón, sandía y tomates. Su producción de melones es una de las más esperadas en el mercado español porque su marca, Villaconejos, es sinónimo de una fruta dulce, jugosa y con mucho sabor. Pero este año no sabemos qué pasará y sin ser alarmista tememos que no salga adelante la producción de los melones , explicó a La Jornada, después de un día de trabajo en el campo en el que constató, al igual que ayer y que los días anteriores, que la tierra está seca, que las grietas que se abren en los campos de cultivo hacen inviable cualquier intento de cosecha y que mientras más mira al cielo no ve ningún signo de lluvia o tormenta. Tenemos todo previsto y preparado para empezar a plantar, no sólo los melones, también otros productos que se cultivan en esta zona como tomates, pimientos o calabacín. Hemos hecho casi todos los gastos de preparación de la tierra, infraestructuras de riego y compra de planta para la siembra y nos encontramos ahora con los cortes y restricciones. Pero así no podemos hacer nada. La mayoría no sembraremos si no se nos garantiza un mínimo de agua , insistió Velasco, que involuntariamente se ha convertido en la voz de agricultores y ganaderos de los países mediterráneos, que son finalmente los que abastecen al mercado europeo de frutas y hortalizas.

Los científicos europeos están preocupados ante una sequía tan prematura, que de continuar alterará los sistemas de producción de alimentos. Algunos expertos la definen como una sequía exprés , un fenómeno que suele ocurrir cada cierto tiempo, pero que este año resulta especialmente dañino para el campo y los países europeos por la crisis acumulada por falta de agua. Sobre todo porque 2022 fue un año adverso: se registró un verano demasiado caluroso, con un alto número de días de estrés térmico muy fuerte y una pérdida insuperable del hielo de los glaciares.

Según el informe anual del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, que reúne todos los acontecimientos climáticos importantes de 2022, los resultados demuestran que las temperaturas en Europa están aumentando el doble de la media mundial y más rápido que en cualquier otro continente. Este informe advierte que el último periodo quinquenal se situó en torno a 2.2 grados centígrados por encima de la era preindustrial y el año pasado fue el segundo más cálido registrado en Europa, con 0.9 ºC por encima de la media reciente.

Datos que se traducen en el campo en una profunda crisis, que corre el riesgo de volverse irreversible y de afectar de manera grave los precios de los productos básicos. De ahí que los agricultores de melones españoles, entre los que se encuentra Velasco y que cuentan con una producción anual cercana a los 8 millones de toneladas, buscan alguna solución ante las autoridades españolas y europeas, sobre todo para modificar las condiciones de regadío, pero hasta el momento sin respuesta.