Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de abril de 2023, p. 26

Guadalajara, Jal., A 31 años de las explosiones en el sector Reforma, en Guadalajara, causadas por la acumulación de hidrocarburos en los colectores, las secuelas continúan para los damnificados. Los estallidos provocaron la muerte de por lo menos 200 personas y la destrucción de más de 10 kilómetros de calles.

Durante la ceremonia realizada en el barrio de Analco (la parte más afectada), Lupita Castillo, hoy de 40 años y quien cuando ocurrió la tragedia tenía apenas 9, contó que acompañaba a su madre ese fatal 22 de abril cuando escuchó un gran estruendo y luego ya no supo más, hasta que despertó debajo de los escombros y pensó que el mundo se había acabado.

“Ángeles me sacaron y dejaron en una banqueta; me dijeron: ‘espera aquí, ahorita viene una ambulancia’. Hasta que me recogieron, me llevaron y me separaron de mi mamá. En el hospital me explicaron que no había nadie que me reclamara.

“‘Si te dejamos así por más tiempo puedes morir, necesitamos quien nos autorice que te corten el brazo’, me decían los médicos. Yo les dije: ‘pues córtenlo’. Tenía 9 años, yo pensaba ‘me va a crecer de nuevo’”, narró.

La desgracia sigue presente para quienes la sufrieron y el fideicomiso para brindar apoyo económico mensual a 54 damnificados se ha convertido en una fuente de disputa entre al menos tres grupos en que quedaron divididos.