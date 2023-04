Martín Sánchez Treviño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de abril de 2023, p. 25

Ciudad Victoria, Tamps., La seguridad de la familia del ex gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, representa para la actual administración del morenista Américo Villarreal Anaya, la erogación de 2 millones de pesos mensuales.

El secretario de Chávez Seguridad Pública estatal (SSP), Sergio García, explicó que se cubren los sueldos de 56 elementos que cuidan al ex mandatario, a su familia y a ex secretarios de ese gobierno, así como los gastos que generan los vehículos blindados y los que usan efectivos de la Guardia Estatal para apoyar las actividades particulares de García Cabeza de Vaca por el país.

En el sexenio 2016-2022 se promovieron reformas para retirar los escoltas de los ex gobernadores priístas y a sus familias por ser gastos onerosos y por considerar que era un quebranto para las finanzas de Tamaulipas. Sin embargo, antes de dejar el cargo, García Cabeza de Vaca dispuso que sus parientes y su gabinete tuvieran elementos de seguridad con cargo al erario estatal.

En entrevista, Chávez García dijo que la ley obliga a la nueva administración a dar seguridad a quienes fueron gobernadores y secretarios generales de Gobierno en sexenios anteriores. Agregó que los elementos oficiales cuidan a los ex funcionarios y a sus familias cuando estén en territorio tamaulipeco o en el resto del país. Destacó que a la fecha no hay elementos de seguridad asignados al ex gobernante panista en el estado de Texas, en Estados Unidos.