Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Domingo 23 de abril de 2023, p. 16

La inversión asiática lidera la relocalización de las cadenas de suministro hacia México. De acuerdo con los datos más recientes de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), 63 por ciento de los proyectos a desarrollar en el país para acercar la producción al mercado de Estados Unidos, proviene de economías asiáticas.

Tan sólo el 49 por ciento de las empresas con proyectos a desplegar en parques industriales de México proviene de China, 13 por ciento de Italia, 9 por ciento de Alemania, 9 por ciento de Corea del Sur y 5 por ciento de Taiwán; es decir, cerca de dos tercios de la demanda potencial de naves en el país proviene de Asia.

Claudia Esteves Cano, directora general de la AMPIP, detalló que la asociación ha identificado 47 proyectos de inversión por la relocalización de cadenas de suministro (nearshoring), lo que se traduce en una demanda potencial de 2 millones de metros cuadrados que, fácilmente , al cierre de este año podrían llegar a 2.5 millones. Esto se suma al despegue que tuvo la ocupación de suelo industrial entre 2019 y 2022, periodo en el que prácticamente se duplicó.

En entrevista con La Jornada, la directiva detalló que entre los 47 proyectos que les han sido anunciados por sus socios, el 52 por ciento corresponde al sector automotor y el resto se compone principalmente de la fabricación de electrodomésticos, de los sectores textil y confección, logística y distribución, muebles, dispositivos médicos, agroindustrial y aeroespacial.