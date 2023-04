Destacó que el nearshoring implica el uso de grandes recursos, pues sólo por poner un ejemplo, el agua no sólo es necesaria para la fábrica, sino también para toda la infraestructura que requiere un polo de desarrollo, como son fraccionamientos, clústers, hospitales, hoteles, y demás servicios.

De aprovechar la oportunidad, dicen algunos analistas, México puede impulsar el crecimiento de su producto interno bruto en 8 por ciento en los siguientes seis años, optimismo que comparte el mismo gobierno mexicano; no obstante, señalan otros, detrás hay retos importantes como la seguridad, la incertidumbre en el clima de negocios, el reto de construir una cadena de suministros, la falta de espacios para naves industriales y no menos importante, el duro golpe que representará para el ecosistema del país el arribo de tal cantidad de fábricas.

Matizar optimismo

De acuerdo con un estudio del Banco de México sobre el nearshoring y las empresas en México, las principales razones por las que éstas se están reubicando en México es por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y para cumplir con las reglas de origen del T-MEC en el sector automotor.

Un reporte de Santander denominado Nearshoring Data Monitor, indica que el producto interno bruto (PIB) del país podría tener un crecimiento adicional de 8 por ciento en los próximos seis años siempre y cuando México se quede con parte de lo que China deje de vender a Estados Unidos.

Ante este optimismo Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México (Cechimex), de la Universidad Nacional Autónoma de México, no niega el potencial que tiene México; sin embargo, advierte que es necesario matizar el optimismo, pues la realidad es que China es un mercado de mil 400 millones de habitantes que representa miles de millones de dólares, mismo que las grandes empresas estadunidenses no están dispuestas a perder.

Al especialista se le suman analistas de riesgo político y legisladores de EU, quienes recientemente han señalado los problemas de seguridad que enfrenta México .

Cadenas de proveeduría

Dussel Peters destaca que México enfrenta una paradoja, pues además de los temas de seguridad, aunque es innegable el potencial que tiene el país para aprovechar el conflicto comercial que tienen desde hace varios años Estados Unidos y China, el verdadero problema es que aunque las empresas se instalen en territorio nacional no van a poder resolver la dependencia que tienen de China, pues en México aún no está desarrollada la cadena de proveeduría, lo que no se logrará en unos cuantos años.

Por poner un ejemplo: se puede instalar una fábrica de zapatos en México; sin embargo, el material para fabricar la suela lo tienen que seguir importando desde China, porque aquí no lo van a encontrar. Ese es un gran problema de logística. Además de no poder resolver problemas de proveeduría, las compañías van a tener que enfrentar otros, como por ejemplo los sindicatos, la distribución de energía y la burocracia, entre otros.

Se dispararon los fletes

Carlos Bautista, especialista en comercio exterior de la Universidad La Salle, destacó que si bien la inseguridad es un problema que urge resolver en el país para atraer mayores inversiones, en el caso de la relocalización de empresas, México es un país bastante atractivo, pues el costo beneficio para las empresas, debido a la cercanía, es bastante bueno, sobre todo en la productividad y competitividad.

El también académico explicó que desde hace varios meses el incremento en los precios de los fletes ha afectado a diversos productos traídos desde China, lo cual ha causado un aumento en los costos de distribución; además, la guerra comercial entre China y EU continúa, de tal manera que las grandes compañías norteamericanas buscan centros de producción que no creen problemas a futuro, porque el gobierno estadunidense podría poner obstáculos a las importaciones del país asiático.