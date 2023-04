Un cambio a observar se relaciona con la radiación que recibimos en todo el espectro electromagnético, como son los rayos ultravioleta, infrarrojo, rayos X y gama. Cuando un objeto bloquea la iluminación, es decir la Luna, hay ciertos efectos porque ya no se recibe la misma cantidad de energía y se adelgaza la parte más alta de la atmósfera. Además que el movimiento de los vientos cambia.

En CDMX se verá de manera parcial

En la Ciudad de México el eclipse se verá de manera parcial, es decir, que la Luna no tapará por completo al Sol, solo viviremos una penumbra. La próxima vez que los mexicanos podamos apreciar un eclipse total de Sol será en el año 2052 y la anterior ocasión fue en 1991. No son tan frecuentes porque las órbitas de nuestro planeta y del satélite no coinciden en el mismo plano, los eclipses están relacionados con la rotación de la Tierra y la inclinación de nuestro planeta.

Se le ha llamado mexicano, porque aunque se podrá observar también en zonas de Estados Unidos y Canadá, será en nuestro país donde se anticipan mejores condiciones climáticas para su observación y la duración será más larga, se espera sea de 4 minutos y 20 segundos, se detalló durante la charla en el auditorio Monges López, en Ciudad Universitaria, también participaron los investigadores Xóchitl Blanco Cano y José Alberto Flandes Mendoza.

Este suceso relacionado con la posición de la Tierra, el Sol y el paso de la Luna no implica ningún peligro, aunque no se debe observar directamente, para evitar que se dañe la retina. El Instituto de Geofísica prepara actividades para observar y comprender mejor el eclipse, incluida la construcción de pequeños visores con materiales accesibles para todos.

Durante la charla de los científicos se habló de otro acto que ocurrirá el 14 de octubre de este año, el cual será un eclipse anular, cuando el tamaño aparente de la Luna es menor al del Sol, entonces el satélite natural no logra tapar por completo a la estrella y se forma un anillo de fuego. Se verá en algunas zonas de la península de Yucatán, incluida la ciudad de Campeche.

La conferencia se transmitió en vivo por el canal de YouTube del Instituto de Geofísica, donde está disponible para su visualización. Y en la página eclipse2024.geofisica.unam.mx hay más información sobre el evento astronómico, las investigaciones que se realizan, así como el programa de actividades.