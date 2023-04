Entrevistado en esas instalaciones, Hidalgo junto con trabajadores, usuarios y vecinos –quienes pidieron el anonimato por temor a represalias del priísta conocido como dipuhooligan– coincidieron en que posiblemente la interrupción de ese evento por parte de los uniformados fue lo que detonó la agresión, pues llegó a las 10:30 de la mañana junto con 30 personas, algunas iban con bastón, andadera y cabestrillo, quienes se ubicaron en primera línea para violentar, no para dialogar .

Vargas gritaba: ¡Ahora sí los voy a sacar a todos! , ¿pensaron que era broma?, ¡ahora sí me van a conocer! , mientras soltaban golpes, patadas y jaloneaba del cabello a una mujer, pero lamentaron que no hubo detenidos a pesar de que llegaron varios policías que en lugar de aprehenderlos nos regañaban a las víctimas y nos gritaban que no tomáramos fotos ni videos .

Los agresores se fueron a las 13:30 tras robarse 150 adoquines, el sistema de riego, la malla sombra, regaderas de mano, aspersores, palas y 14 costales de tierra negra, entre otros materiales de jardinería. Al menos tres magueyes fueron arrancados, así como árboles de aguacate y la siembra de milpa, chile, girasoles y lavanda, entre otros productos.

Ayer tres patrullas y policías del sector Aragón resguardaron las instalaciones a petición de los trabajadores y usuarios.