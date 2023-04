L

a historia moderna del Estado español puede leerse como una sucesión de largos periodos conservadores jalonados de fugaces estallidos disruptivos –a veces revolucionarios– que jamás alcanzan el rango de normalidad. Lo excepcional es el cambio, lo usual, el inmovilismo. El sexenio democrático, que incluyó la primera experiencia republicana, dio paso a la larga restauración borbónica a partir de 1874. El potencial del segundo intento republicano fue cortado de raíz por el golpe de estado de Franco. Las opciones de transitar nuevos caminos al salir de la dictadura fueron rápidamente frenados por una nueva restauración borbónica que, igual que un siglo atrás, fue acompañada de una alternancia bipartidista casi perfecta.

Salvando enormes distancias y con una valoración en la escala Ritcher mucho me-nor que la de los episodios referidos, el ciclo inaugurado por el fin de la actividad de ETA, el movimiento de los indignados del 11M y por el proceso soberanista catalán, ha supuesto un punto de inflexión en el ecosistema político español. Ha abierto algunas ventanas y sellado otras, confirmando la unidad indivisible del Estado como fondo del proyecto político compartido tanto por la derecha española como por la izquierda. Es el fundamento, la base.

El problema, por supuesto, no era ETA. Desaparecida la organización armada vasca, el proyecto político del nacionalismo vasco (igual que del catalán), sigue siendo irrealizable, lo que sitúa a la derecha española en un lugar siempre hegemónico –más allá de quién ocupe la Moncloa– y a la izquierda en un rincón cómodo y ventajista. Es más fácil declararse ciudadano del mundo cuando uno tiene el proyecto político de su nación blindado por un Estado, una Constitución y un Ejército. Catalunya mostró que a la izquierda española, con po-cas, pero honrosas excepciones, no le importa ceder un pedazo de democracia si lo que está en juego es la unidad española.

El fracaso de la tentativa catalana cerró a cal y canto la posibilidad de reformular el aspecto nuclear del Estado español, si bien no ha dado paso, todavía, a una restauración total. No por falta de ganas en el establishment. Por el camino se ha reformulado el sistema de partidos, haciendo añicos el sistema bipartidista. En la derecha emergieron primero Ciudadanos y luego Vox; en la izquierda Podemos y, ahora, un objeto político todavía no identificado como Sumar. Veremos cómo acaba este culebrón que condicionará en gran medida las posibilidades de la izquierda en el ciclo electoral que ahora se abre.