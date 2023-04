Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 22 de abril de 2023, p. 11

En medio de la prevalencia de una atmósfera de desconcierto e incertidumbre y de diferentes brotes de violencia en muchos ámbitos de nuestro país, los obispos mexicanos estamos llamados a ser promotores de paz , aseveró Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).