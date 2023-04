Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 22 de abril de 2023, p. 8

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al ex procurador Jesús Murillo Karam de formar parte de una empresa criminal que cometió delitos de lesa humanidad y cimentó la verdad histórica en tortura y desaparición forzada en la indagatoria relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Hasta el cierre de la edición seguía la audiencia y no se había definido la situación jurídica de Murillo Karam, quien participó de manera virtual desde el Reclusorio Norte.

Durante la audiencia, citada ayer en el Centro de Justicia de Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, la defensa de Murillo Karam pidió al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que no vincule a proceso al ex funcionario por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, al indicar que el Ministerio Público Federal no aporta ningún elemento de prueba que acredite que dio indicaciones para que se cometieran actos de tortura o violaciones a la ley en la investigación del caso Ayotzinapa

Según la tesis de los representantes de la FGR, durante la conferencia de prensa que Murillo Karam ofreció el 27 de enero de 2015, habría dado indicaciones de manera secreta a Tomás Zerón y otros.