El acercamiento se dio en un desayuno de la ministra Piña con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ahí empezaron. Y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad . Y reveló que la ministra propuso a Rodríguez no quejarse porque sería ella la que, como secretaria de Seguridad, quedaría al frente de la GN tras el fallo de la Corte.

Se arrepintieron. En vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato (el fallo) empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. ¡No!, le dije al secretario de Gobernación (Adán Augusto López) y a la secretaria de Seguridad (Rosa Icela Rodríguez). No, nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito . Incluso instruyó a sus funcionarios que ni las llamadas les contestaran.

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia –realizada en la macroplaza del malecón– con motivo del 109 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz ante la invasión estadunidense del 21 de abril de 1914. Foto Presidencia

“Y todavía, voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba, le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: ‘Oye, ¿pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional’? Politiquería ramplona, abriéndole el apetito (de Rodríguez) para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo: ‘No, es que es un asunto mío’. Pero lamentable el nivel de indignidad, cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque”, subrayó.

López Obrador aseveró que cuando sus colaboradores le informaron que Rodríguez tendría un encuentro con Piña, le ordenó que dejara claro que no habría ningún tipo de enjuague.

“Ayer (jueves, aparentemente antes que la SCJN diera a enero el plazo para cumplir su fallo) tenía un desayuno la secretaria de Seguridad con la presidenta de la Corte. Entonces, cuando me enteré, les dije: ‘No quiero ningún enjuague’. Ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cupular, ahora el pueblo manda, y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo, siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes”.

Reiteró en que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que la GN dependa de la Sedena (lo que declaró inválido la Corte fue una ley aprobada por el legislativo). Lo hará el primero de septiembre del próximo año, a la espera de la nueva legislatura. Por eso pidió a los ciudadanos no sólo votar por el candidato de la Cuarta Transformación a la Presidencia de la República, sino también por los aspirantes a diputados y senadores, porque para que una reforma a la Carta Magna pase se necesita mayoría calificada en ambas cámaras, es decir, los votos de las dos terceras partes de sus miembros.

(Con información de Laura Poy)