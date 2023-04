Fallo de la Corte busca frenar a la 4T, considera

a seguridad les importa poco en la Suprema Corte. No son capaces de mirar a México. Para esta oposición tan mediocre, el pueblo no existe. Mataron el espíritu de las leyes y las condenaron a vivir como letras vacías enterradas en un escritorio.

No tienen ojos para mirar más allá de sus propios intereses. Esa miopía voraz nos desgobernó por 36 años hasta que el pueblo cansado de tanto olvido dijo ¡basta!

Todavía no lo entienden, no saben por dónde les llegó el tsunami que les pegó tan fuerte y les tumbó el maquillaje, ni parece que vayan a entenderlo. Esa ignorancia es la que los une ahora y con ella están cavando su propia tumba.

Como se quedaron vacíos de pensamiento, su estrategia se limita a desinformar, deformar y crear amparos legales para detener el tren de la 4T, pero no existe amparo que los pueda amparar de su propia ignorancia.

Llenos de leyes vacías, se quedaron sin legitimidad y vacíos de pueblo, porque no entendieron y parece que no van a entender que el pueblo es el supremo poder.

No hay nada de qué preocuparse, se destruyen solitos. Ya nadie les cree. La democracia sí se toca.

Carlos Noriega F.

Celebra 30 años del lanzamiento de Mosaic

Hoy se celebra la puesta en operación de Mosaic, el primer navegador de Internet, en 1993. Fue el primero en su tipo y marcó un hito tecnológico en la historia humana. Mosaic sentó las bases de que partieron Safari, de Apple; Internet Explorer, de Microsoft, o Google. Actuales imperios tecnológicos.

Según Interware, a finales de 1993, en México, el Conacyt, el ITAM y la UAM terminaron de conectarse a Internet. Aunque fue hasta 1994 cuando la web se abrió paso al ámbito comercial a nivel nacional, con lo cual se inició una nueva era de desarrollo para México, ya que hasta entonces sólo instituciones educativas y de investigación tenían acceso a la supercarretera de la información. Actualmente, acceden a ella 92 millones de mexicanos, según datos de Statista Research Department. En tanto, continúan los esfuerzos de llevar Internet a todas las comunidades indígenas y zonas marginadas de nuestro país.

Javier Rivera Rivera

Aclaración de alcaldía Coyoacán sobre gasto ejercido en Internet

Solicito la publicación de la siguiente carta aclaratoria en relación con la nota El alcalde de Coyoacán gastó 14 mdp en 2022 sólo por promoverse en Internet , firmada por Sandra Hernández García.

1. Es falso que la Secretaría de Administración y Finanzas haya solicitado al titular de la alcaldía ajustar sus gastos de comunicación y publicidad luego de que el año pasado gastó seis veces más el límite permitido . La nueva Ley General de Comunicación –que marca topes de gasto– aplica para 2023, no para gastos de 2022. No se ha gastado seis veces más de algo que no tenía un techo definido.

2. Es falso que se haya destinado la cantidad de recursos que señala la nota para difusión en Internet. De acuerdo con la Dirección General de Administración y Finanzas de la alcaldía, la cantidad ejercida en ese rubro fue menor. La información es pública y está en transparencia.