Aldo Anfossi

Especial para la Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 22 de abril de 2023, p. 20

Santiago. Al día siguiente de anunciar una política nacional para la explotación e industrialización del litio que reserva para el Estado el control del recurso, aunque abierto a la coinversión con privados, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se lanzó a defender su estrategia, mientras la iniciativa privada la rechazó calificándola como una gran decepción .

Para el gobernante, la extracción e incorporación de valor agregado al codiciado mineral metálico, esencial para la descarbonización del planeta y el desarrollo de la electromovilidad, debe ser la génesis de un nuevo modelo de desarrollo nacional .

La industria del litio tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de una industria , dijo Boric en la ciudad de Antofagasta, capital minera del país, a donde viajó a promocionar su plan.

Estamos trazando un camino a largo plazo, el litio nos presenta una gran oportunidad para el desarrollo que no podemos desaprovechar. No me cabe duda que las grandes tareas del país, en particular un nuevo modelo de desarrollo, requiere que trabajemos juntos, en unidad y dejando de lado diferencias políticas , afirmó.

El plan busca crear una Empresa Nacional del Litio que debe aprobarse en el Parlamento, ahora bajo control derechista. Además, a corto plazo, intentará renegociar los contratos vigentes hasta 2030 con las únicas dos empresas que explotan concesiones en el Salar de Atacama, la chilena SQM y la china Albemarle (entre ambas producen 30 por ciento de la oferta global), para tomar una participación mayoritaria más allá de ese plazo.

Estamos trazando un camino a largo plazo, las diferencias que podamos tener en el Congreso van a quedar pequeñas a la luz de la historia, por eso es importante que estemos a la altura , dijo.

Históricamente –el salitre en el siglo XIX y el cobre en el siglo XX–, la minería ha sido vital para la economía chilena, generando enormes ingresos, pero pese a grandes esperanzas, la explotación intensiva de esos recursos no sirvió ni para industrializar el país ni para llevarlo a un desarrollo sustentable.