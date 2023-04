El jardín es un museo viviente explica Arias Montes, quien dirige esta área universitaria de investigación y difusión. Es un espacio para que las personas conozcan, se maravillen, aprendan sobre la gran diversidad de plantas . En lugar de objetos inertes en espacios cerrados, como en un museo, cuidan de colecciones como si fueran las distintas salas. Nosotros tenemos 14 diferentes, cada una de ellas con un objetivo particular .

Bellezas accesibles para todos los admiradores

Fundado en 1959, en sus 12.7 hectáreas se resguardan unas mil 200 especies, la gran mayoría nativas en México, crecen de manera silvestre en alguna parte del territorio, con un total de unos 7 mil ejemplares vivos, incluida la colección de agaves más grande e importante en el mundo. Y de ellas unas 300 están en alguna categoría de peligro de extinción. Son plantas de zonas áridas, templadas y tropicales.

Después de años complicados por el cierre a causa de la emergencia sanitaria, el Jardín Botánico impulsa nuevamente la llegada de visitantes a la zona instalada junto a la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, revestida de roca volcánica al noroeste del estadio universitario. La celebración de este día nacional es la primera vez que invita a un gran acto presencial después de la pandemia, celebra el doctor Arias, emocionado por mostrar las bellezas accesibles para todos los admiradores.

Lo que tenemos que divulgar es que no hay una sola manera en que se exprese el cambio climático, no es solamente que llueva demasiado o deje de llover , opina el investigador. Hace un par de años se fundó una nueva colección llamada Jardín de las interacciones, justo para entender la relación entre plantas y polinizadores. Un tema importante también son las plantas en peligro de extinción. Por ejemplo, en México hay conjuntos de cactáceas, cícadas y orquídeas en alto riesgo.

Hay otro fenómeno importante que se está revalorando en los cinco años recientes, es el valor biocultural de muchas plantas y animales. “Nuestro país es uno de los principales con alto número de especies de plantas, también un alto número de pueblos originarios, quienes tienen ya una tradición de siglos sobre el manejo de sus propios recursos. Esto es histórico, desde los tarahumaras hasta los tsotsiles en Chiapas saben lo que tienen que hacer con sus plantas, eso es algo que tenemos que refrendar. Nuestro jardín ha desarrollado la propuesta de una floresta etnobiológica para mostrar estos manejos de los recursos. Entender la condición biocultural es algo que ya no podemos dejar de hacer .