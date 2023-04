Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 21 de abril de 2023, p. 13

A la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no les importa la seguridad del pueblo o la protección de la gente, y en sus argumentos usan de pretexto, de excusa, tecnicismos y argumentos legaloides, pero, además, sofismas, falsedades , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer una nueva crítica al fallo que invalidó el paso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Afirmó que los ministros, al tomar dicha determinación, están resolviendo no de conformidad con la ley, están resolviendo políticamente, politiqueramente .

En su conferencia de prensa diaria, el titular del Ejecutivo federal destacó la relevancia de la construcción de los cuarteles de la GN y explicó que se han concretado 280 de los 500 previstos.

No hay ninguna región donde impere, domine, en absoluto la delincuencia. En todos lados hay presencia de la GN o del Ejército, y vamos a continuar así , subrayó.