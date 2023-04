Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 21 de abril de 2023, p. 12

Tras permanecer a la venta desde el inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de Tayikistán adquirió el llamado avión presidencial.

Luego que desde su campaña, así como en actos y conferencias ha refrendado su crítica por los lujos de la aeronave, motivo por el cual decidió no usarlo, ayer, al referirse al costo del avión, indicó que es importante que se conozca cómo se pensaba antes, cómo actuaban las autoridades, como pequeños faraones; eso ya no se debe permitir, no repetir esto, nunca; es ofensivo, no debemos de continuar con este tren de vida, con esta manera de representar a un pueblo tan digno, tan bueno, tan trabajador como el pueblo de México, que merece un mejor destino .

En un video grabado dentro del TP01 Boeing 787, el tabasqueño informó de la operación. Indicó que el país asiático ya hizo el depósito por mil 658 millones 684 mil 400 pesos, casi 92 millones de dólares, conforme al avalúo oficial, y fue depositado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Dichos recursos, adelantó, se invertirán en la construcción de dos hospitales: uno en Tlapa, en La Montaña de Guerrero, y otro en Tuxtepec, Oaxaca. Serán parte del sistema IMSS Bienestar, destinado a la atención de la población sin seguridad social, y de su construcción se encargarán ingenieros militares con el objetivo de ser inaugurados antes de concluir este gobierno.