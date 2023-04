N

o por esperada ha sido menos sentida la partida de Pablo González Casanova. Los recuerdos de tantos universitarios estarán presentes en estos días; aporto tres momentos entre varios que están en mi memoria.

El más lejano: conocí a don Pablo cuando era un joven rector de la UNAM, en plena huelga de los trabajadores de la institución, en 1972. Un grupo de profes, aún más jóvenes, fuimos a verlo al Antiguo Colegio de San Ildefonso. Algunos profesores hablaron sobre el áspero intríngulis político en el que nos encontrábamos. Don Pablo escuchó atento con gesto severo. Tuvo palabras de defensa de la UNAM, aunque no nos dejó saber la determinación que pocos días después anunció con su renuncia a la rectoría. Pero lo más llamativo fue el inesperado cambio de su expresión adusta a una de sonriente curiosidad: abandonó momentáneamente su sitio de rector y apareció el sociólogo hablando de los modos de una huelga universitaria para ese momento enteramente sui generis.