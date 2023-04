Fue entonces cuando asumió la responsabilidad de la llegada de Téllez al Senado.

Sí, muchas traiciones. Los que supuestamente eran de izquierda y ya están en las filas del conservadurismo; o los que eran de derecha y están vinculados con quienes antes militaban en la izquierda. Todo este contubernio, ¿no?, o toda esta promiscuidad política, donde no hay principios ni ideales, pero también no es para alarmarse.

Insistió en que este tipo de escándalos fue lo que motivó que declinara asistir a la ceremonia en Xicoténcatl. Debo cuidar la investidura presidencial, porque ellos no tienen argumentos, más que el escándalo .

Más adelante, el mandatario fue interrogado sobre la forma en que se preservarán sus acciones a futuro, ante lo cual señaló que en el caso de los programas sociales, será la propia gente la que salga en defensa de las pensiones a adultos mayores o a personas discapacitadas, como también las becas a estudiantes.

En este contexto, sugirió a sus adversarios que en su caso haya polémica, pero nada más. No odiamos nosotros, que somos adversarios; no somos enemigos. Y cuando nos damos trato de adversarios buscamos vencernos, no destruir a nadie. Que haya debate, polémica y pluralidad, eso es lo democracia. Nada más que no exista violencia, ni verbal y mucho menos física , subrayó.