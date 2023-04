F

undada en 1290, la Universidad de Coimbra, en Portugal es una de las más antiguas de Europa. Declarada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura patrimonio de la humanidad, desde 1597 ocupa un bello edificio medieval en el que se imparte enseñanza sobre derecho, letras, medicina y farmacia, ciencia, tecnología, educación, economía y sociología.

En esta última disciplina destaca por el Centro de Estudios Sociales (CES), fundado en 1974 por Boaventura de Sousa Santos, el intelectual portugués más importante, cuya obra es reconocida en el mundo.

De Sousa Santos (82 años) y su ayudante afroportugués, Bruno Sena Martins (45 años), son señalados ahora de acoso sexual por tres mujeres que estudiaron en el CES: la belga Lieselotte Viaene, la portuguesa Catarina Laranjeiro y la estadunidense Myie Nadya Tom. Lo hacen en un artículo del libro Sexual Misconduct in Academia: Informing an Ethics of Care in the University, publicado en marzo por el sello británico Routledge.