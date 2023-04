J

eremy Rifkin (JR) y John Bellamy Foster (JBF) son dos importantísimos autores activos con formaciones y visiones diferentes, pero ambos sostienen que, si actuamos rápido, todavía podemos evitar las peores consecuencias del calentamiento global: la sexta extinción. En 2022 cada uno publicó un nuevo libro que se suma a sus numerosos libros previos: JR, The Age of Resilience, 306 pp. ( La era de la resiliencia, Paidós). JBF, Capitalism in the Anthropocene: Ecological Ruin or Ecological Revolution (693 pp.; no he encontrado versión en español). Empiezo con JBF, centrándome en el último capítulo de su libro, titulado Conclusión. Ecología y el Futuro de la Historia : Nada demuestra tan claramente los límites inherentes de la ideología capitalista como su innata negación del futuro de la historia . La metafísica capitalista, como observó J. P. Sartre, prohíbe el futuro; no hay ‘salida’ del sistema y de su casa en llamas. El mantra de Thatcher: ‘no hay alternativa’, continúa ejerciendo socialmente su congelado agarre”. Pero 25 años después del festejado El fin de la Historia de Fukuyama, continúa JBF, la humanidad confronta la peor cadena de amenazas catastróficas de su historia: desde el estancamiento del centro capitalista, a la fisura ecológica planetaria, a la amenaza epidemiológica del covid-19, al nuevo imperialismo dirigido al Sur Global. Como ya lo señalara Marx, la única opción para la población trabajadora y sus comunidades es ahora: ruina o revolución. La praxis revolucionaria del siglo XXI tendrá que operar en un amplio campo que combine las luchas por el socialismo y la ecología. Representa, para JBF, una nueva materialidad de la esperanza en las luchas de cientos de millones que buscan trascender las opresiones de clase, raza, género e injusticia ambiental emanadas del imperio del capital. Las luchas que tienen una base ecológica son tan vitales como las económicas. “Hoy, señala, las catástrofes desatadas por el capitalismo, abarcan no sólo la economía, sino el medioambiente planetario, llevando al surgimiento de lo que puede llamarse proletariado ambiental”. Cita los Grundrisse y el Vol. III de El capital y concluye con la contundente frase de Marx: “La verdadera barrera (es decir, frontera no remontable) a la producción capitalista es el capital mismo”. De igual modo en el que el capitalismo niega cualquier futuro más allá de sí mismo, su génesis se presenta como predeterminada, un mero llegar a ser de fuerzas que siempre estuvieron presentes esperando su liberación. Cita a Ellen M. Wood que ha observado que “las explicaciones del origen del capitalismo son circulares, suponen la “existencia previa del capitalismo para explicar su llegar a ser”. De cara al cambio climático, añade JBF, el punto de vista dominante supone que todas las soluciones son tecnológicas y que todas las tecnologías concebibles son compatibles con el capitalismo. Elemento central, según JBF, en esta negación de la historia, relacionada con la noción de determinismo tecnológico, es la total identificación de capitalismo y modernidad. El capitalismo se suele presentar no sólo como el final de la historia, sino como el final de la historia natural: la conquista de la naturaleza. Incluso el cambio climático no ha afectado esta creencia. Somos llevados a creer que debemos temer menos el fin del capitalismo que el fin de la vida en el planeta.